شكرا لقرائتكم خبر عن وسام نوار: جارسيا عبقرى والحكم تحامل علينا أمام السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وسام نوار، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن الحكم تحامل على فريقه في مواجهة السويد، لافتا إلى أن مباريات الدور الرئيسي، من كأس العالم لليد الذى أقيمت فعالياته في مصر، كانت قوية، موضحا أنهم استطاعوا إيقاف خطورة هانسن نجم الدنمارك.

وأضاف نوار خلال ندوة الخليج 365: "بدأنا المباريات في مونديال اليد خطوة بخطوة والفوز في مباراة السويد كانت هدفنا الأسمى، وكان فيه تحامل علينا من الحكم في اللقاء ومباريات الدوري الرئيسي كلها كانت قوية وجارسيا مدرب عبقرى ساعدنا في السيطرة على هانسن في مباراة الدنمارك".

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداءً مميزًا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخيرة.