أشرف صبحى: لم يتم إيقاف أى نشاط رياضى ونستعد للأولمبياد بشكل قوى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن جميع الدول المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد وجّهت الشكر لمصر على حسن التنظيم، ولن يتم إيقاف أي نشاط رياضى في الفترة المقبلة.

وقال أشرف صبحى، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: "إنجاز كأس العالم لكرة اليد كان تحديا كبيرا للدولة المصرية، واستطعنا النجاح فيها رغم كورونا، والرئيس السيسى دائما يقول لنا أن الشاب المصرى لا بد أن يكون مميز فى كل المجالات، لذلك قمنا بإعداد هذا الجيل وتجهيزه لهذه البطولة ووضعنا هدف وحاولنا نحققه، فبدأنا بالتعاقد مع المدرب الإسبانى والإعداد الجيد، ولكن جاءت كورونا ومنعتنا من المعسكرات الخارجية، ولكن استمرينا فى العمل، واتحاد كرة اليد وفر كل ما يحتاجه المنتخب وكنا خلفهم لتسهيل كل الصعاب أمامهم".

وأضاف وزير الرياضة: "ظهر المنتخب ندا قويا أمام أقوى المنتخبات فى العالم ومباراتى السويد والدنمارك خير دليل، وأدى المنتخب أداء بطولى خلال المونديال، ويكفى أننا أكثر منتخب تخطاه الدنمارك بصعوبة بالغة بعد مباراة ماراثونية".

وتابع: "يستعد منتخب مصر لكرة اليد يستعد للأولمبياد بشكل قوى، ليظهر المنتخب بالشكل الذى يليق بما قدمه فى كأس العالم وقادرين على تحقيق الإنجازات، وحاليا نعد جيل قوى لمصر فى المستقبل على أعلى مستوى وهو فى سن الـ14 عاما حاليا، ولكن يتميز بأطوال وقدرات جسمانية كبيرة، ونعمل على التوسع فى رياضة كرة اليد فى المدارس خلال الفترة المقبلة".

واستطرد: "النادى الأهلى يمثل مصر في بطولة كبيرة هي بطولة كأس العالم للأندية، وزيارتنا له لتشجيعه وحثه على تقديم مستوى يعكس التطور الكبير التي تشهده الرياضة المصرية في الوقت الحالي، وكلنا خلف الأهلي في هذه البطولة.

وأردف: "مصر ستكون مركز جذاب لتنظيم البطولات الكبرى وهناك بعض الدول تستفيد من تجربة مصر فى الإعداد للبطولات المقبلة، ونعمل على استثمار النجاحات الكبيرة التى حققناها بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم للأندية".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته: "لا يوجد إيقاف لأى نشاط رياضى إلا بقرار من رئيس الوزراء، ومستمرون فى التطوير لجميع الأنشطة والمسابقات الرياضية فى مصر".

وعن تنظيم البطولة، قال أشرف صبحى: "حلم قوى مر بسرعة، والدولة المصرية قدمت حاجة صعبة جدا للعالم بشكل جميل ورائع، وأثبتت أننا نستطيع تنظيم أى بطولة، وأن كل ما خططنا له على الورق تم تحقيقه على أرض الواقع".

وأضاف وزير الرياضة: "مصر قبلت التحدى مع الاتحاد الدولى لكرة اليد، والحمد لله حققنا التحدى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وكل الأجهزة المصرية ووزارة الصحة فى ظل انتشار فيروس كورونا، التى جهزت كل الاحتمالات التى من الممكن أن تحدث أثناء البطولة".

وتابع: "تواصلنا مع كل الاتحادات التى تشارك منتخبها فى البطولة لتنسيق الإجراءات التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء البطولة وكانت هناك محاكاة كاملة لشكل البطولة وبدأنا العمل مع أول منتخب يأتى لمصر ودخوله نظام الفقاعة الصحية، وجهزنا شبه مستشفى فى الفنادق وشبه مستشفى فى الملاعب والصالات لتكون جاهزة للتعامل مع أى مستجد يحدث".

واستطرد: "جهزنا نفسنا على كيفية دخول الجماهير والإجراءات التى ستتم لدخول هذه الجماهير، ولكن توصيات الاتحاد الدولى لكرة اليد بمنع حضور الجماهير ودرسنا الموقف وأخذنا القرار بعدم حضور الجماهير حرصا على سلامتهم وسلامة البعثات".

وأردف: "كنا نجتمع مع رؤساء البعثات كل أسبوع حتى نذيل كل المشاكل التى تواجههم وتلبية طلباتهم، فلم نكن نترك أى شيء للظروف وكنا جاهزين لأى حدث يحدث بكل الاحتياطات الممكنة".