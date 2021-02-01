شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل‏ التي تقام الخميس المقبل.

أليو ديانج: التجديد للأهلي لم يستغرق وقتا وسنقاتل أمام الدحيل

كشف أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، عن كواليس تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، وقال ديانج في تصريحات عبر قناة الأهلي مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "الأهلي في المونديال": التجديد لم يأخذ مني أي وقت كان يتبقى لى سنة، وعندما بدأت مفاوضات التجديد لم أمانع وأتمنى أن أسعد جماهير الأهلي، في كل مكان نذهب إليه نجد جماهير الأهلي تساندنا وسنسعى لنجعلهم فخورين بنا.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل‏ التي تقام الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم، بالإضافة إلى تحفيظ ‏اللاعبين بعض الواجبات المكلفين بها في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

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