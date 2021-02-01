رسمياً.. ليفربول يضم مدافع من الدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع اللاعب بن ديفيز الذي يلعب في صفوف فريق بريستون نورث إند المُنافس في دوري الدرجة الثانية "شامبيونشيب".

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي ضم بن دايفيز البالغ 25 عاماً لدعم خطوطه الدفاعية بعد طويل الأمد، لينضم إلى كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويُعد دوري "شامبيونشيب" بمثابة الدرجة الثانية في إنجلترا بعد الدوري الممتاز "البريميرليج" الذي صعّدت سوق الانتقالات الشتوية بن دايفيز إليه.

ويحتل نادي بريستون نورث إند المركز 11 في جدول ترتيب دوري "شامبيونشيب" برصيد 36 نقطة حصدها من 27 مباراة.

وفي تصريحات لموقع ليفربول قال بن ديفيز :"سعيد بوجودي هنا، إنها فرصة كبيرة، لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي، فرصة لا تصدق، سأكون خاسراً إذا لم أستغلها كثيراً وأتعلم من اللاعبين".

وأتم بن ديفيز :"لم أقم بزيارة أنفيلد على الإطلاق، ولم أطل عليه من بُعد، لكنني ألقيت نظرة سريعة على الملعب ورأيته يبدو كبساط ناعم، وهو ما كنت أتوقعه".