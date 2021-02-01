أحمد سليمان يكشف سبب رفض خوض انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد سليمان، المرشح لرئاسة اتحاد الكرة والمرشح السابق لرئاسة الزمالك، أن النادي الأبيض عانى من المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، مضيفا أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الوقت الحالي.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور" اليوم الإثنين: "الزمالك خلال الفترة الحالية يحتاج إلى استقرار، وهذا ما دفعني لتغيير وجهتي والابتعاد عن انتخابات نادي الزمالك".

وأضاف: "الزمالك عاني من عدم الاستقرار بسبب الإدارة السابقة لأن هناك شخص كان يسيطر على كل شيء ولا يسمح لأحد بالاقتراب من النادي، وكان هناك 12 ألف عضوًا تم شطبهم وإيقافهم".

وتابع: "كوّنت قائمتي الانتخابية في الزمالك (بالعافية) وتحملنا ما واجهناه، حصدت 17 ألف صوت ولم أدخل النادي سوى مرتين وكان هناك تزوير يعلمه الجميع وسط صراع دائم سواء داخلي أو خارجي".

وأتم أحمد سليمان قائلا: "الزمالك يسير بخطى ثابتة ويظهر بشكل جيد في الدوري ويحتل حاليا المركز الأول، والفريق يحتاج لاستقرار مع الإدارة الحالية قبل خوض الانتخابات المقبلة في شهر أكتوبر القادم".