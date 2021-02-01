تدريب الأهلي.. الشحات جاهز للدحيل.. ومحاضرة من موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي- رمضان حسن:

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم، الاثنين، في ملعب جامعة قطر استعدادًا لملاقاة الدحيل يوم الخميس المقبل ضمن منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران.

وجاءت المحاضرة لتحفيظ اللاعبين عددًا من الأمور الفنية والواجبات المكلفين بها خلال المران الذي انطلق بعدها مباشرة.

وشهد مران الأهلي الجماعي عودة حسين الشحات للمشاركة من جديد، بعدما شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس، الأحد؛ ليعلن جاهزيته لمواجهة بطل قطر.

وشارك الشحات في المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء للتدريبات البدنية وآخر للكرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى بالأهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهدت تدريبات الحراس تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.