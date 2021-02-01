سامي قمصان: موسيماني يملك خبرات اللعب في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد في الأهلي، أن الاستعداد يكون أكثر في بطولة مثل مونديال الأندية، لافتا أن الجميع سيعمل على بذل كل ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي.

وأضاف قمصان في تصريحات لقناة الأهلي:" المدرب بيتسو موسيماني لديه خبرات في البطولة بسبب المشاركة في وقت سابق مع صنداونز الجنوب إفريقي، ويعلم كيفية اللعب في مثل هذه المناسبات".

وأوضح، أنه لابد أن يكون جميع اللاعبين داخل فريق الأهلي مركزين ذهنيا بشكل كامل في المباراة الأولى وبعد تخطيها يبدأ التفكير في لقاء بايرن ميونيخ.

وتابع:" اللاعبين مدركين أهمية مباراة الدحيل القطري والجميع يركز على هذا اللقاء، وسنواجه مدارس مختلفة وطرق لعب مختلفة وسنحاول الفوز في المباراة الأولى لمواجهة بعد ذلك بايرن ميونيخ".

وأشار إلى أن أغلب اللاعبين في الأهلي تعد هذه أول مرة لهم في كأس العالم للأندية باستثناء بعض اللاعبين، ولذلك يجب استغلال تلك المناسبة والتفكير بإيجابية في البطولة".

وأتم تصريحاته:" بدأ الاستعداد لمواجهة الدحيل بعد لقاء بيراميدز في الدوري، ودرسنا أهم نقاط القوة والضعف في الفريق".