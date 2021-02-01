ديانج: سأعود لنهائي دوري الأبطال مجدداً.. ومباراة الدحيل تحدد أشياء كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر أليو ديانج لاعب النادي الأهلي عن رغبته في الظهور مع فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المستقبل القريب، بعد أن غاب عن أخر نهائي لفريقه نوفمبر الماضي.

ومنعت الإصابة بفيروس كورونا المالي أليو ديانج من مساعدة النادي الأهلي في الملعب خلال مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 الذي حسمه العملاق الأحمر لصالحه (2-1).

وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي الرسمية قال أليو ديانج :"كنت أنتظر نهائي دوري أبطال إفريقيا بفارغ الصبر، لكن جاء فيروس كورونا ليمنعني من المشاركة".

وأضاف ديانج :"في النهاية لا يسعى سوى قبول ما حدث، لقد كان هذا قضاء الله وأنا أقبله، وإن شاء الله سأعود للظهور مع النادي الأهلي في نهائيات أخرى قادمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري في الدور الثاني من مونديال الأندية بقطر يوم الخميس المُقبل، في مباراة يُشارك الفائز بها في نصف نهائي البطولة ضد بايرن ميونيخ الألماني.

وعن مواجهة الدحيل قال ديانج :"المباراة مهمة جداً وستحدد الكثير من الأشياء بالنسبة لنا، سنخوض المباراة كالعادة بتركيز كبير، ونؤدي أفضل أداء ممكن لنا ونبذل أقصى مجهود، وسنرى ماذا يمكن أن يحدث".