بالفيديو.. مصطفى محمد يخوض مرانه الأول مع جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

خاض مصطفى محمد المنتقل حديثًا من الزمالك إلى جالاتا سراي، مرانه الأول مع فريقه التركي الذي أعلن إتمام الصفقة بصورة رسمية مساء اليوم، الإثنين.

ونشرت القناة الرسمية لجالاتا سراي جزء من مران الفريق اليوم، والذي شهد تواجد مصطفى محمد استعدادًا لخوض مواجهة بلدية أسطنبول مساء غدًا، الثلاثاء في الدوري التركي.

وشهد المران مشاركة مصطفى محمد، بالإضافة إلى دياندري يدلين المنتقل حديثًا لجالاتا سراي من نيوكاسل الإنجليزي.

وتعاقد جالاتا سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليوني دولار، مع أحقية شراء اللاعب مقابل أربعة ملايين دولار.

الجدير بالذكر ان جالاتا سراي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فناربخشة متصدر الترتيب.