مباريات ليفربول .. جدول شهر فبراير “قمة في الدوري، رحلة إلى ألمانيا وديربي الميرسيسايد”

يخوض نادي ليفربول 6 مباريات هامة خلال شهر فبراير 2021، لعل أبرزها مواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي، ومباراة لايبزيج الألماني فى دوري أبطال أوروبا، ثم ديربي الميرسيسايد القوي أمام ايفرتون فى الدوري.

تتجه الانظار الى ملعب أنفيلد رود لمشاهدة مباراة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم 7 فبراير 2021 فى قمة الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي فى الصدارة برصيد 44 نقطة وله مباراة أقل، وسيسعي رفاق محمد صلاح الى تحقيق الفوز لتقليل الفارق والدخول أكثر فى المنافسة على اللقب.

وفى نفس السياق يخوض ليفربول مباراة قوية خارج ملعبه عندما يحل ضيفًا على ليستر سيتي (ثالث الترتيب) يوم 12 فبراير 2021 بالجولة 24 من الدوري الانجليزي.

وعلى المستوي الاوروبي، يرحل ليفربول الى ألمانيا لخوض ذهاب الدور الـ16 فى دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على فريق لايبزيج الألماني يوم 16 فبراير 2021 على ملعب ريد بول أرينا.

ثم يعود بعد ذلك ليفربول الى منافسات الدوري الانجليزي مرة آخري بمواجهة صعبة أمام جاره ايفرتون فى “ديربي الميرسيسايد” يوم 20 فبراير 2021 على ملعب أنفيلد رود لحساب الجولة 25 من المسابقة.

ويختتم الريدز مبارياته بهذا الشهر عندما يحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد (متذيل الترتيب) يوم 28 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة 26 فى الدوري الانجليزي.

إليكم جدول مباريات ليفربول في شهر فبراير 2021

ليفربول – برايتون (الدوري الانجليزي – الجولة 22) يوم 3-2-2021 (ملعب أنفيلد)

ليفربول – مانشستر سيتي (الدوري الانجليزي – الجولة 23) يوم 7-2-2021 (ملعب أنفيلد)

ليستر سيتي – ليفربول (الدوري الانجليزي – الجولة 24) يوم 13-2-2021 (خارج الارض)

لايبزيج – ليفربول (دوري ابطال اوروبا – ذهاب دور 16) يوم 16-2-2021 (خارج الارض)

ليفربول – ايفرتون (الدوري الانجليزي – الجولة 25) يوم 20-2-2021 (ملعب انفيلد)

شيفيلد يونايتد – ليفربول (الدوري الانجليزي – الجولة 26) يوم 28-2-2021 (خارج الارض)

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