اخبار ريال مدريد | على خطى راموس.. بنزيمة مستعد للمشاركة مع فرنسا في أولمبياد طوكيو!

أبدى قائد ريال مدريد “سيرخيو راموس” رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في أولمبياد طوكيو في وقت سابق، ليلحق به زميله “كريم بنزيمة” ويؤكد استعداده للمشاركة مع فرنسا في البطولة المقرر إقامتها في يوليو القادم.

ومن المتعارف عليه ان كريم بنزيمة مستبعد منذ أكتوبر 2015 من تمثيل فرنسا بقرار من المدرب “ديديه ديشان” على خلفية الأزمة المشهورة التي حدثت بين مهاجم ريال مدريد وزميله في المنتخب ماثيو فالبوينا.

وأوضح وكيل أعمال بنزيمة “كريم الجزيري” لصحيفة Le 10 Sport الفرنسية أن مسيرة موكله بنزيمة لم تنته بعد مع المنتخب الفرنسي، وأكد ان موكله جاهز للمشاركة في الأولمبياد.

وقال كريم الجزيري: “إذا كان كريم بنزيمة مطلوبًا لتمثيل منتخب فرنسا في أولمبياد طوكيو فسيذهب فورًا”.

وألقى الجزيري اللوم على رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “نويل لو جريت” منتقدًا طريقة تعامله مع قضية استبعاد بنزيمة من تمثيل منتخب فرنسا.

وأضاف “:”إذ لم يختر ديشان كريم بنزيمة لتمثيل المنتخب فهذا لأن رئيس الاتحاد لو جريت لا يريده، لقد تحدث معي بطريقة غير محترمة، ولا يمكن أن يكون هذا الشخص مسؤولاً عن إدارة الكرة في فرنسا”.

واختتم: “ديديه ديشان يحب كرة القدم، ويعرف أن فريقه سيكون أفضل بوجود بنزيمة”.

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