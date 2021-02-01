الميركاتو | اتلانتا يدعم صفوفه بالدولي الاوكراني “كوفالنكو”

أعلن أتالانتا يونايتد سابع الدوري الإيطالي اليوم الإثنين تعاقده مع لاعب وسط شاختار دونيتسك ومنتخب أوكرانيا فيكتور كوفالينكو قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان كوفالنكو وقع عقدا حتى عام 2025 مقابل راتب سنوي بقيمة نحو مليوني يورو.

وجاء تعاقد أتالانتا مع كوفالنكو الذي خاض 30 مباراة دولية، بعد سبعة أيام على رحيل قائده الدولي الارجنتيني السابق أليخاندرو “بابو” جوميس الى صفوف إشبيلية الإسباني.

ويستعد أتالانتا الى مواجهة ريال مدريد الاسباني في 24 فبراير الحالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي خاض فيها كوفالنكو 24 مباراة حتى الآن.

ونجح شاختار في الفوز على ريال مدريد في دور المجموعات ذهابًا في مدريد (3-2) في غياب كوفالنكو، وإيابًا 2-صفر في كييف حيث لعب أساسيًا.

وخاض كوفالنكو مباراتين مع فريقه شاختار ضد أتالانتا في دور المجموعات الموسم الماضي عندما تبادلا الفوز 2-1 للفريق الأوكراني بملعب سان سيرو في ميلانو، و3-صفر للفريق الإيطالي في كييف.

وفي أتالانتا، سيلعب كوفالنكو الى جانب زميله الدولي روسلان مالينوفسكي الذي يلعب مع الفريق الإيطالي منذ صيف 2019 قادمًا من غنك البلجيكي، علمًا بأنه استهل مسيرته الكروية مع شاختار أيضًا.