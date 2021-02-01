مباريات الاهلي .. جدول شهر فبراير “مونديال الاندية وتحديات أخرى”

يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من التحديات الصعبة والمنتظرة خلال شهر فبراير الجاري، لعل أبرزها مباراة الدحيل القطري فى كأس العالم للأندية، ومباراة المريخ السوداني فى دوري ابطال افريقيا.

يسنهل الاهلي (بطل أفريقيا) مشواره يوم 4 فبراير 2021 فى كأس العالم للأندية والمقام فى قطر، من الدور ربع النهائي أمام الدحيل القطري، ويلاقي الفائز بينهما بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في نصف النهائي.

ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية في كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير على استاد المدينة التعليمية المونديالي.

وبسبب مشاركة الاهلي فى مونديال الأندية أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراته مع نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى يوم 16 فبراير 2021.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا للمرة الـ18 في تاريخ مشاركاته، وذلك على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، عقب تفوقه عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا، على حساب الغريم التقليدي الزمالك بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما في يوم 27 نوفمبر 2020.

وعلى الصعيد المحلي يختتم الاهلي مبارياته هذا الشهر بلقاء طلائع الجيش فى الدوري المصري الممتاز (الجولة 14) يوم 28 فبراير 2021 على ملعب السلام.

إليكم جدول مباريات الاهلي في شهر فبراير 2021

الدحيل – الاهلي (كأس العالم للأندية – دور ربع النهائي) يوم 4-2-2021 (خارج الارض)

الاهلي – سموجة (الدوري المصري – الجولة 11) لم يتم تحديده بعد (ستاد السلام)

الاهلي – المريخ السوداني (دوري ابطال افريقيا – دور المجموعات) يوم 16-2-2021 (ستاد السلام)

الاهلي – نهضة بركان المغربي (كأس السوبر الأفريقي) لم يتم تحديده بعد (ستاد القاهرة الدولي)

سيمبا التنزاني- الاهلي (دوري ابطال افريقيا – دور المجموعات) يوم 23-2-2021 (خارج الارض)

الاهلي – طلائع الجيش (الدوري المصري – الجولة 14) يوم 28-2-2021 (ستاد السلام)

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