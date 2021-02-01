سوق مصر | وادي دجلة يعلن تعاقده مع التشيلي سالاس لتدريب الفريق

أعلن نادي وادي دجلة المصري تعاقده مع التشيلي ماريو سالاس لتولي تدريب الفريق. وذكر وادي دجلة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي أن سالاس سيتولى الإدارة الفنية للفريق خلفًا لليوناني نيكوديموس بابافاسيليو، الذي تم فسخ التعاقد معه لسوء النتائج. وقال وادي دجلة: “دعونا نرحب بالمدير الفني الجديد التشيلي ماريو سالاس”. ويحتل وادي دجلة المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد سبع نقاط في ترتيب الدوري المصري.

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