الميركاتو | هيرتا برلين يتعاقد مع خضيرة الفائز بكأس العالم من يوفنتوس

تعاقد هيرتا برلين مع سامي خضيرة الفائز بكأس العالم 2014 لكرة القدم من يوفنتوس اليوم الإثنين حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه لتجنب الهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني.

ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل التعاقد مع لاعب الوسط.

بدأ سامي خضيرة مسيرته مع شتوتجارت ولعب أيضًا لريال مدريد لخمس سنوات قبل الإنضمام إلى بطل إيطاليا في 2015.

وقال خضيرة في بيان “أشعر أني في حالة جيدة جدًا بدنيًا وأرغب في مساعدة هيرتا من خلال خبرتي على تحقيق النجاح”.

واستغنى هيرتا برلين عن خدمات مدربه برونو لاباديا وعين بال دارداي بدلًا منه الأسبوع الماضي.

وفاز الفريق مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات خاضها في الدوري وخسر في آخر ثلاث مباريات متتالية.

واستثمر رجل الأعمال لارس فيندهورست أكثر من 200 مليون يورو في النادي خلال العام الأخير لكن الفريق يحتل مع ذلك المركز 15 متساويًا مع أرمينيا بيليفيلد الذي يحتل المركز 16 ويصارع الهبوط.