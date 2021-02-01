الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقًا في اشتباك ديربي ميلانو

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحقيقًا في الاشتباك الذي وقع بين نجم إيه سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، وهداف الإنتر روميلو لوكاكو، خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس إيطاليا، الأسبوع الماضي.

واشتبك الزميلين السابقين في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قرب نهاية الشوط الأول، واستمر أثناء مغادرة لاعبي الفريقين لأرض الملعب وتوجههم نحو النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس، حيث ظهر الغضب واضحًا على هداف الإنتر روميلو لوكاكو، بسبب بعض الكلمات التي صدرت تجاهه من نجم الميلان، زلاتان إبراهيموفيتش.

ونفى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عبر حساباته على مواقع التواصل؛ أنه تلفظ بعبارات تحتوي على أي إهانات عنصرية بحق الهداف البلجيكي، لكن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد في بيان رسمي؛ إنه سيحقق بشكل موسع فيما حدث.

وجاء في نص البيان: “فتح المدعي الاتحادي ‘جوزيبي تشيني’ صباح اليوم، تحقيقًا فيما يخص المشادة الكلامية، التي حدثت بين إبراهيموفيتش ولوكاكو”.

وأضاف البيان: “وفي إطار التحقيقات، قرر المدعي الاتحادي استدعاء حكم المباراة ‘باولو فاليري’ للإدلاء بشهادته، فيما يتعلق بحجم العقوبات التي فرضت بالفعل على اللاعبين خلال المباراة”.

وقرر حكم اللقاء على إثر الشجار بين لوكاكو وإبراهيموفيتش، توجيه بطاقة صفراء لكل منهما، وطرد النجم السويدي لاحقًا في الشوط الثاني بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في المباراة التي خسرها الميلان (1-2).

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإيطالي، وقعت عقوبة على كلا اللاعبين يوم الجمعة الماضي؛ بالإيقاف مباراة واحدة.