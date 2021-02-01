بعد السقوط أمام الترجي..قيس اليعقوبي يتولى مسؤولية انقاذ النادي الافريقي التونسي

أعلن النادي الأفريقي المنافس في الدوري التونسي، اليوم الإثنين تعاقده مع اللاعب السابق للفريق قيس اليعقوبي ليتولى منصب المدير الفني لمدة عام واحد ونصف العام.

وسيتولي اليعقوبي مهمة إنقاذ الفريق العريق الذي يعاني من أزمة غير مسبوقة في تاريخه ووضعًا معقدًا في أسفل ترتيب الدوري التونسي الممتاز، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط، بعد مرور 11 جولة من بداية المسابقة.

وظل الأفريقي دون مدرب بصفة رسمية منذ استقالة لسعد الدريدي منذ نحو شهر. وتلقى الفريق ست هزائم هذا الموسم، آخرها أمس أمام غريمه الترجي صفر / 1 .

وكان اليعقوبي قد أعلن أمس الأحد استقالته من تدريب فريق نجم المتلوي الذي يحتل المركز الثامن في الدوري إثر الهزيمة بثلاثية نظيفة على ملعبه ضد الوافد الجديد مستقبل رجيش.