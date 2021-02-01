مباريات الزمالك .. جدول شهر فبراير “العودة إلى دوري ابطال افريقيا”

يخوض نادي الزمالك 5 مباريات خلال شهر فبراير 2021، لعل أبرزها مباراة الاسماعيلي فى الدوري المصري، والعودة من جديد الى منافسات دوري ابطال افريقيا (دور المجموعات) بمواجهتين الاولي امام مولودية الجزائر، والثانية امام تينجيت الستغالي.

يبدأ الزمالك مبارياته هذا الشهر يوم 2 فبراير 2021 عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة فى الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة 11، وسيسعي الابيض الى الوصول الى النقطة 26 لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق الى 5 نقاط بينه وبين ملاحقة الاهلي.

ويعود الزمالك الى منافسات دوري أبطال أفريقيا يوم 12 فبراير 2021 عندما يستقبل مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي، فى افتتاح دور المجموعات بالبطولة.

ويلعب الزمالك فى المجموعة الرابعة والتي تضم الترجي التونسي، ومولودية الجزائر، وتينجيت السنغالي.

ويمتلك نادي الزمالك في جعبته 5 ألقاب من البطولة الافريقية على مدار تاريخه، وكانت آخر زيارة للأميرة السمراء لميت عقبة في عام 2002.

ووصل الزمالك لنهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، وكان النهائي الحلم الذي جمع الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، ورغم أن أبناء ميت عقبة كانوا الأفضل، إلا أن المارد الأحمر خطف فوزًا ثمينًا لن ينساه الأنصار.

ثم يلعب الزمالك مباراة قوية فى الدوري المصري عندما يستقبل فريق الاسماعيلي على ستاد القاهرة الدولي يوم 17 فبراير 2021 بالجولة 13 من المسابقة.

ويختتم الزمالك مبارياته هذا الشهر يوم 23 فبراير عندما يسافر الى السنغال لخوض لقاءه الثاني فى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا أمام فريق تينجيت.

إليكم جدول مباريات الزمالك في شهر فبراير 2021

غزل المحلة – الزمالك (الدوري المصري – الجولة 11) يوم 2-2-2021 (خارج الارض)

الزمالك – الاتحاد السكندري (الدوري المصري – الجولة 12) يوم 7-2-2021 (ستاد القاهرة الدولي)

الزمالك – مولودية الجزائر (دوري ابطال افريقيا – دور المجموعات) يوم 12-2-2021 (ستاد القاهرة الدولي)

الزمالك – الاسماعيلي (الدوري المصري – الجولة 13) يوم 17-2-2021 (ستاد القاهرة)

تينجيت السنغالي- الزمالك (دوري ابطال افريقيا – دور المجموعات) يوم 23-2-2021 (خارج الارض)

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