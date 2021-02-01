سوق الانتقالات | رسميًا.. ليفربول ينصاع لأوامر كلوب ويضم مدافع جديد

انصاع ليفربول لأوامر مدربه الألماني يورجن كلوب وتعاقد بشكل رسمي مع مدافع جديد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي بساعات قليلة، لسد الفجوة التي أحدثتها لعنة الاصابات في الخط الخلفي للفريق.
وأعلن الصحفي الموثوق “فابريزيو رومانو” إتمام ليفربول صفقة التعاقد مع مدافع شالكه الألماني “أوزان كاباك” على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.
وكشفت العديد من الصحف الإنجليزية ان بند أحقية الشراء الذي وضعه ليفربول في عقد المدافع الدولي التركي الشاب بلغت قيمته 30 مليون يورو.
وعانى ليفربول كثيرًا خلال الفترة الماضية بعد إصابة مدافعه الهولندي “فيرجيل فان دايك”بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2020، وأزدادت معاناة الريدز بغياب “جو جوميز وجويل ماتيب”.
وخرج يورجن كلوب عن صمته بتصريح ناري انتقد فيه إدارة ليفربول بعد خسارته أمام “مانشستر يونايتد” في كأس الاتحاد الانجليزي، وذكر انه طلب أكثر من مرة التعاقد مع مدافع خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري ولكن رئيس النادي رفض ذلك الأمر.
واستجابت إدارة ليفربول لطلب يورجن كلوب اخيرًا خلال الأيام القليلة الماضية وأظهرت اهتمامًا بالتعاقد مع مدافع فريق بريستون نورث الناشط في التشامبيونشيت “بين ديفيز”، بالإضافة إلى مدافع شالكه البالغ من العمر 20 عامًا “أوزان كاباك” وأنتهى الأمر بالتعاقد مع الأخير على أمل انتهاء المشاكل الدفاعية التي عانى منها الريدز خلال الفترة الماضية.
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