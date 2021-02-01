شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسين يهنيء وزير الرياضة بنجاح تنظيم المونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري، التهنئة إلى السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت في مصر، وانتهت أمس بتتويج الدنمارك باللقب.



وتواجد الدكتور محمود حسين’، بشكل مستمر في ملاعب البطولة، وآزر المنتخب المصري طوال مشواره في المونديال.



وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بقدرة الدولة المصرية على استضافة هذا الحدث العالمي، في هذا التوقيت، الذي يرفض بيع البعض تحمل المسئولية، ولكن مصر أثبتت قدرتها وريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية في توقيت صعب يمر به العالم.



وأشار محمود حسين في تهنئته إلى الوزير إلى أن هذا التنظيم يعتبر نموذجا يحتذى به في كافة الاتحادات الدولية، وفازت مصر بالتحدي الصعب.



وشدد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على هذا التحدي بتنظيم مونديال العالم لليد، والخروج به إلى بر الأمان، وهذا التنظيم الناجح يعتبر إعجازا غير مسبوق.