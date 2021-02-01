شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب عقد ميسي يكشف تقاضيه 167 مليون دولار في الموسم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التسريب الذي نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تقاضي ميسي راتبًا قدره 555 مليون يورو على مدار 4 مواسم، بواقع 167 مليون دولار في الموسم الواحد.

وأوضح التسريب، أن عقد ميسي يشمل راتبًا ثابتًا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها،وأثار تسريب عقد ميسي ضجة كبرى في الوسط الرياضي العالمي رغم محاولات اللاعب ومسئوولي برشلونة نفي ما نشرته الصحيفة.