اخبار الرياضه

تسريب عقد ميسي يكشف تقاضيه 167 مليون دولار في الموسم الواحد

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب عقد يكشف تقاضيه 167 مليون دولار في الموسم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التسريب الذي نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تقاضي ميسي راتبًا قدره 555 مليون يورو على مدار 4 مواسم، بواقع 167 مليون دولار في الموسم الواحد.

وأوضح التسريب، أن عقد ميسي يشمل راتبًا ثابتًا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي يتعين على دفعها،وأثار تسريب عقد ميسي ضجة كبرى في الوسط الرياضي العالمي رغم محاولات اللاعب ومسئوولي برشلونة نفي ما نشرته الصحيفة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا