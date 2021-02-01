شكرا لقرائتكم خبر عن إتجاه في بيراميدز لإستبعاد «فتحي» بسبب إصاباته المتكررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أورابيانا، المدير الفني لفريق بيراميدز من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري تقريراَ مفصلاَ عن الحالة الطبية للاعب احمد فتحي بعد إصابته الأخيرة خلال مباراة الاهلي مع بيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي ،وتسببت في إبتعاده عن المباريات لمدة 10 أيام .

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفني طلب تقريراَ آخر عن عدد من اللاعبين الكبار بينهم شريف إكرامي الذي تعرض لكدمة خلال مباريات الدوري ،وعبدالله السعيد الذي تعرض لمزق في العضلة الامامية والذي يغيب عن مباريات الفريق لمدة 21 يوماَ.