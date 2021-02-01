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كلوب يكشف سر تألق صلاح مع ليفربول في الفترة الأخيرة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف سر تألق صلاح مع في الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر تألق محمد صلاح، خلال الفترة الماضية القليلة في مباريات .

وقال كلوب، عملت مع صلاح بشكل يومي خلال الفترة الماضية حتى يستعيد مستواه المعهود عليه، والذي بدأ تطبيقه منذ إرتدائه قميص ليفربول الإنجليزي قبل 3 مواسم من الآن.

أضاف كلوب، صلاح، لاعب ممتع، دائما يصنع الفارق، ويحاول أن يضع فريقنا في المقدمة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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