شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف سر تألق صلاح مع ليفربول في الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر تألق محمد صلاح، خلال الفترة الماضية القليلة في مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، عملت مع صلاح بشكل يومي خلال الفترة الماضية حتى يستعيد مستواه المعهود عليه، والذي بدأ تطبيقه منذ إرتدائه قميص ليفربول الإنجليزي قبل 3 مواسم من الآن.

أضاف كلوب، صلاح، لاعب ممتع، دائما يصنع الفارق، ويحاول أن يضع فريقنا في المقدمة.