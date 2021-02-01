اخبار الرياضه

أحمد مكي: المقاولون العرب بوابتي للعودة للمنتخب

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي: المقاولون العرب بوابتي للعودة للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حسن مكي، مهاجم المقاولون العرب المنضم حديثاً خلال فترة الإنتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر عن سعادته بالعودة الى اللعب مرة أخرى من خلال صفوف ذئاب الجبل ،لافتاً إلى ان جلسته مع عماد النحاس، المدير الفني حسمت كافة الأمور للانضمام إلى صفوف الفريق .

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل عودته مرة أخرى للمنتخب الوطني لكرة القدم.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا