شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي: المقاولون العرب بوابتي للعودة للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حسن مكي، مهاجم المقاولون العرب المنضم حديثاً خلال فترة الإنتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر عن سعادته بالعودة الى اللعب مرة أخرى من خلال صفوف ذئاب الجبل ،لافتاً إلى ان جلسته مع عماد النحاس، المدير الفني حسمت كافة الأمور للانضمام إلى صفوف الفريق .

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل عودته مرة أخرى للمنتخب الوطني لكرة القدم.