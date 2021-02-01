شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكشف سبب فشل ضم رامي ربيعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على المقاولون العرب أن سبب فشل ضم رامي ربيعة مدافع الأهلي جاء لوصول موافقة المسئوولين في مجلس إدارة القلعة الحمراء متاخراً.

وأوضح عادل فتحي في تصريحات لـ«المصري اليوم» ان المقاولون العرب حصل على توقيع رامي ربيعة قبل ساعات من غلق باب الإنتقالات الشتوية في يناير ،لافتا إلى أن وصول الموافقة متأخرة من جانب الأهلي تسبب في فشل الصفقة.