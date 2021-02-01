شكرا لقرائتكم خبر عن جالطة سراي يعلن رقم قميص مصطفى محمد مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي جالطة سراي التركي، عن القميص الذي سيرتديه النجم المصري مصطفى محمد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيرتدي مصطفى محمد القميص الذي يحمل الرقم 31 مع الفريق التركي،وأنهى مسؤولو نادي الزمالك رسمياً إجراءات انتقال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي لفريق جالطا سراي التركي، حيث تم إرسال البطاقة الدولية للاعب للاتحاد التركي لكرة القدم.

ووافق الزمالك على رحيل مصطفى محمد للفريق التركي معاراً موسماً ونصف الموسم تبدأ في يناير الماضي بمقابل مليوني دولار.