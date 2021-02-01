غلطة سراي يعلن التعاقد مع مصطفى محمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

أعلن نادي ​غلطة سراي​ التركي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع الدولي المصري ​مصطفى محمد​، مهاجم ​الزمالك​ المصري.



وأصدر النادي التركي بيان عبر صفحته يكشف فيه أن مصطفى وقع على عقد يمتد لعام ونصف على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء.

واضاف ان الدولي المصري سيتقاضى 400 ألف دولار فيما تبقى من الموسم الحالي، و750 ألف دولار في الموسم المقبل.

وكان مصطفى قد وصل إلى تركيا، أمس بعد حصوله على تصريح السفر.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع غلطة سراي على اتمام صفقة الدولي المصري مقابل مقابل 2 مليون دولار، مع منح النادي التركي أحقية شراء اللاعب نهائيا مقابل 4 ملايين دولار.