شالكه يقترب من ضم موستافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

اقترب نادي ​شالكه​ من الإعلان عن تعاقده مع لاعب ارسنال الدولي الالماني وبطل العالم شكودران ​موستافي​ لتعويض رحيل التركي أوزان ​كاباك​ الى ​ليفربول​ الانكليزي.



المدافع المخضرم شكودران موستافي وقع بالفعل على عقود انضمامه للأزرق الملكي لمدة 6 أشهر بعدما أنهى تعاقده مع آرسنال لكن شالكه سيدفع تعويضا بسيطا للنادي اللندني.

وسبق لصاحب الـ28 عاما التواجد ضمن صفوف المنتخب الألماني المتوج بلقبي كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017.

جدير بالذكر أن النجم الألماني لم يسبق له اللعب في البوندسليغا منذ بداية مسيرته الاحترافية.