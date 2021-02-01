سولسكاير بالمستندات: كان بإمكاننا الفوز على شيفيلد لولا الأخطاء التحكيمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

كشف مدرب ​مانشستر يونايتد​ ​أولي غونار سولسكاير​ عن حصوله على تقرير من لجنة الحكام يؤكد وجود أخطاء خلال الخسارة 1-2 أمام ​شيفيلد يونايتد​، في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأوضح سولسكاير "حصلت على تقرير عن الحكم، يشير إلى حدوث خطأين، أقروا بأن هدف شيفيلد كان يجب أن يُلغى، وأن هدفنا كان يجب أن يحتسب، وهذا تغيير كبير.. كان يمكن أن نتقدم 1-0 بدلا من التأخر 0-1، وكان يمكننا الفوز بالمباراة".

وأضاف "صنعنا ما يكفي من الفرص للتسجيل .. يجب أن يكون الشعور جيدا، ونتنفس بعمق، ونضع الكرة داخل المرمى".

وأشار مدرب الشياطين الحمر إلى أن فريقه لن يبرم أي صفقة، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية مساء اليوم.