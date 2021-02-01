برايتون يتم التعاقد مع جوهرة الاكوادور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

أعلن نادي ​برايتون​ عبر موقعه الرسمي على تويتر عن تعاقده مع ​مويسيس كايسيدو​ قادمًا من صفوف نادي ​إندبندينتي​ ديل فال الإكوادوري.



وأكد النادي الانكليزي في بيان، أنه توصل لاتفاق مع إدارة ديل فال من أجل التعاقد مع كايسيدو، وذلك في عقد سيمتد لأربع مواسم ونصف حتى نهاية موسم 2025 المقبل.

وعلق مدرب نادي برايتون، غراهام بوتر على الصفقة قائلاً:" ليس سراً أننا نعمل لجلب مويسيس إلى النادي، نحن سعداء للغاية بوجوده هنا في النهاية".

وأضاف:" بالتأكيد سيحتاج للوقت من اجل الاندماج مع المجموعة، بالإضافة إلى الاستعداد بسرعة والجاهزية الكاملة لمطالب الدوري الإنكليزي الممتاز".

يذكر ان برايتون كان قد حقق الفوز يوم امس على توتنهام بنتيجة 1-0.