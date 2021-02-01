هيرتا برلين يتعاقد مع رادونيتش وخضيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

عاد الالماني سامي ​خضيرة​ مرة جديدة الى البوندسليغا الالمانية بعد فترة الغربة الطويلة التي قضاها في اسبانيا مع الريال وفي ايطاليا مع اليوفي بعد ان اعلن هيرتا برلين رسميا التعاقد معه.



وقضى خضيرة وقتا طويلا وحصد العديد من البطولات الا انه فضل الرحيل بسبب عدم اعتماد المدرب بيرلو عليه وبسبب رغبته باللعب مجددا.

من جهة اخرى تعاقد النادي الذي يعاني هذ الموسم في البوندسليغا مع اللاعب الصربي نيمانيا ​رادونيتش​ من مارسيليا الفرنسي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.