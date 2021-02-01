غوارديولا: سيلفا لاعب رائع وعودته جيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

تحدث مدرب ​فريق مانشستر سيتي الانكليزي​، ​بيب غوارديولا​ عن المستوى الذي يظهر فيه نجم السيتي، الدولي البرتغالي ​بيرناردو سيلفا​.



وقال غوارديولا:" يا له من لاعب منافس، لقد لعب مباراة رائعة وكان رائعًا للغاية. في اللحظات السيئة لا يفقد الابتسامة أبدًا بسبب تواضعه، كانت فترة صعبة بالنسبة له، عندما اتهم بشيء غير صحيح، وكان ذلك مؤلمًا للغاية بالنسبة له".

واضاف غوارديولا:" ما زلت لا أفهم كيف يمكن أن تتهمه ​رابطة الدوري الإنكليزي​ واتحاد كرة القدم، لإلقاء نكتة عن صديق يشاركه كل شيء، وقد كافح عاطفيًا لأنه رجل متواضع".

وتابع غوارديولا:" أنا سعيد بعودته وهو يلعب بالمستوى الذي نعرفه، يمكنه فعل كل شيء، إنه لاعب رائع آخر يقوم دائمًا بخدمة الفريق".