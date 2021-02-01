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روغاني يقترب من العودة الى الكالتشيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن دانييلي ​روغاني​ مدافع رين الفرنسي يقترب من العودة الى ، من بوابة ​بولونيا​.

ويلعب روغاني منذ بداية الموسم على سبيل الإعارة في رين، الا ان شبكة "سكاي سبورتس" الايطالية كشفت أن عودته قريبة الى ايطاليا.

واقترب بولونيا من التوصل لاتفاق مع المدافع الإيطالي روغاني، حيث سيعود إلى ​يوفنتوس​ ومن ثم إعارته إلى بولونيا حتى نهاية الموسم الجاري.

وقد دفع رين 3.2 مليون يورو إلى يوفنتوس للحصول على خدمات روغاني لمدة موسم واحد، لكنه سينتقل الى بولونيا بنصف المبلغ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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