بيكيه يعمل جاهداً للحاق بموقعة سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف إسبانية، عن آخر مستجدات إصابة جيرارد ​بيكيه​ مدافع ​برشلونة​، والذي يغيب عن الفريق منذ شهر تشرين الثاني الماضي.



وتعرض بيكيه لإصابة قوية بالتواء في الرباط الجانبي للركبة امام أتلتيكو مدريد، وأعلن برشلونة وقتها أن غيابه سيتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر.

الا ان إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، اشارت الى ان حالة بيكيه شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد مرور شهرين فقط، وأن اللاعب بدأ يشعر بالتعافي، حيث يخوض حاليًا بعض التدريبات التأهيلية من خلال الجري والتمارين الرياضية.

وأضافت، أن بيكيه يعمل جاهداً للحاق بموقعة باريس ​سان جيرمان​ في دور الـ 16 من ​دوري الابطال​.

وتابعت أن الجهاز الطبي لبرشلونة، طالب بيكيه بالصبر، وان عودته قد تكون في اواخر الشهر الجاري.