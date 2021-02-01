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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي على رأس قائمة اضخم 10 عقود رياضية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021
افصحت صحيفة "صن سبورت" الرياضية عن أضخم 10 عقود رياضية في العالم، وذلك بعد تسريب عقد برشلونة الإسباني مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية.
واتت اضخم 10 عقود رياضية في العالم على الشكل التالي:
- ليونيل ميسي – 674 مليون دولار نجم الارجنتين وفريق برشلونة لكرة القدم.
- باتريك ماهومز – 552 مليون دولار وهو نجم كرة القدم الأميركية.
- مايك تراوت – 468 مليون دولار وهو محترفا في رياضة البايسبول .
- كانيلو ألفاريز - 400 مليون دولار وهو ملاكم مكسيكي محترف.
- نيمار جونيور- 382 مليون دولار نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.
- برايس هاربر – 363 مليون دولار وهو لاعب بايسبول أميركي.
- جيانكارلو كروز مايكل ستانتون - 357 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.
- جيريت كول – 354 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.
- ماني ماتشادو - 327 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.
- نولان أرينادو – 284 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.