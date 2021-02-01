ميسي على رأس قائمة اضخم 10 عقود رياضية في العالم

افصحت صحيفة "صن سبورت" الرياضية عن أضخم 10 عقود رياضية في العالم، وذلك بعد تسريب عقد برشلونة الإسباني مع نجمه الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية.

محمد يوسف

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