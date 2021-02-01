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ميسي على رأس قائمة اضخم 10 عقود رياضية في العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على رأس قائمة اضخم 10 عقود رياضية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

افصحت صحيفة "صن سبورت" عن أضخم 10 عقود رياضية في العالم، وذلك بعد تسريب عقد الإسباني مع نجمه الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، صاحب أكبر عقد في تاريخ العالمية.

واتت اضخم 10 عقود رياضية في العالم على الشكل التالي:

- ليونيل ميسي – 674 مليون دولار نجم الارجنتين وفريق برشلونة لكرة القدم.

- ​باتريك ماهومز​ – 552 مليون دولار وهو نجم كرة القدم الأميركية.

- ​مايك تراوت​ – 468 مليون دولار وهو محترفا في ال​بايسبول​ .

- ​كانيلو ألفاريز​ - 400 مليون دولار وهو ملاكم مكسيكي محترف.

- ​​ جونيور- 382 مليون دولار نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.

- برايس ​هاربر​ – 363 مليون دولار وهو لاعب بايسبول أميركي.

- جيانكارلو كروز مايكل ستانتون - 357 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.

- جيريت كول – 354 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.

- ماني ماتشادو - 327 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.

- نولان أرينادو – 284 مليون دولار وهو لاعب بايسبول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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