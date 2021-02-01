رومينيغه: ألابا سيغادر بايرن ميونيخ بنسبة 99.99%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

أكد الرئيس التنفيذي ل​بايرن ميونيخ​ ​كارل هاينز رومينيغه​ أن نجم الفريق ​دافيد ألابا​ سيغادر النادي بنسبة 99.99%.



وصرح رومينيغه لشبكة "سكاي" الألمانية: "ألابا لاعب محترف، ورجل جاد ولطيف للغاية، ونحن جميعاً نحبه، ما زال ملتزماً تماماً تجاه بايرن ميونيخ، تاريخه في النادي يجعله يستحق أن يُعامل بشكل جيد حتى اليوم الأخير له معنا".

وأضاف: "ألابا سيغادر النادي بنسبة 99.99%، سنفترق بطريقة ودية، ونأمل أن يودع بايرن ميونيخ بالعديد من الألقاب هذا الموسم".

وختم رومينيغه: "ريال مدريد نادٍ عظيم، يمكنني أن أفهم سبب اهتمام ألابا بالانتقال إليه، ولكن لا أعرف ما إذا كان هناك تواصل أم لا، منذ 2 كانون الثاني الماضي، دافيد يمكنه التوقيع لأي نادٍ".