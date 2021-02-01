توتنهام يعير نجمه باروت للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

أعلن نادي ​توتنهام​ هوتسبير الانكليزي عبر موقعه الرسمي على تويتر عن انتقال لاعبه الشاب تروي ​باروت​ الى صفوف نادي ​إيبسويتش تاون​ القابع بالتشامبيونشيب على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.



وأكد النادي اللندني عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه قد توصل لاتفاق مع إدارة إيبسويتش للتعاقد مع باروت في عقد إعارة مدته ستة أشهر حتى نهاية حزيران المقبل.

ولعب باروت البالغ من العمر 18 عامًا معارًا طيلة الفترة السابقة في التشامبيونشيب أيضًا في نادي ميلوول.

ويعد باروت أحد أفضل المواهب في توتنهام خلال السنوات الأخيرة، ويستطيع اللاعب اللعب كمهاجم صريح ومهاجم ثاني، إضافة إلى مركز الجناح الأيسر أيضًا.