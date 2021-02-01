رونالدو: كفة بايرن ميونيخ مرجحة لحصد لقب دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

رشّح الظاهرة البرازيلي ​رونالدو​ ​بايرن ميونيخ​ للإحتفاظ بلقبه بطلاً ل​دوري أبطال أوروبا​ مشيراً إلى أنه سيلقى منافسة من الأندية المعتادة كثنائي الليغا ومانشستر سيتي.



وصرح رونالدو لشبكة "سبورت ستار": "المرحلة النهائية من دوري الأبطال على وشك الانطلاق، ومن المبكر جدا تحديد المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، لكن يروق لي القول إنها الفرق المعتادة: بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة، مانشستر سيتي كذلك من وجهة نظري".

وأضاف: "باريس سان جيرمان وصل فقط إلى نهائي البطولة، وهم لديهم فريق رائع مع نيمار، وهم من الفرق المرشحة أيضا، لكن لدي رؤية أفضل بشأن المرشحين للفوز باللقب، وسنرى كيف ستمضي الأمور".

وختم رونالدو: "على أي حال بايرن ميونيخ هو البطل الحالي، وكفتهم مرجحة قليلا لحصد اللقب هذا الموسم، نظرا لمستواه في الدوري الألماني هذا الموسم، وأيضا في دوري الأبطال".