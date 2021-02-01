تخبطات إدارة الأهلي تحرج فلادان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط الأهلي في فخ التعادل عندما واجه الباطن أمس الأول على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان

التعادل الذي أغضب مدرب الفريق فلادان من تصرف الإدارة قبل اللقاء، بعدما سمحت للمحترف الروماني ميتريتا بالمغادرة في إجازة قصيرة إلى بلاده، وغيابه الذي أثر على الأهلي كون مهاجم الفريق عمر السومة مصابا، إضافة إلى إنهاء إعارة المحترف أوسو دون توفير بديل له.

واعتبرت الجماهير أن هذه التخبطات الإدارية ألقت بظلالها على الأهلي أمام الباطن وتسببت في تعثر الفريق، وهو الأمر الذي دعا فلادان للقول إنه تحمل الكثير ولم يعد يتحمل أكثر، ملمحا إلى العمل الإداري داخل النادي وعدم تلبية احتياجات الفريق ونواقصه الفنية.

أسباب تعثر الأهلي أمام الباطن بالتعادل:

غياب عمر السومة دون وجود بديل له في خط الهجوم.

سماح الإدارة لميتريتا بالمغادرة لبلاده قبل اللقاء، وهو لاعب مؤثر على مستوى الهجوم.

ضعف إمكانات عناصر دكة البدلاء.

عدم المحافظة على التقدم في اللقاء مرتين.

عدم استغلال الفرص التي سنحت لمهاجمي الفريق قبل أن يعادل الباطن النتيجة.

خسائر الأهلي :

فرط في اعتلاء صدارة الترتيب مع الشباب.

للمرة الثالثة الأهلي يتعثر بعد تقدمه بالنتيجة.

استقبلت شباك الأهلي هدفين خلال مجريات الشوط الأول، وذلك للمرة الأولى من ثلاث جولات.

توسيع الفارق مع الهلال إلى ثلاث نقاط حال فوزه في لقائه المؤجل.

مواصلة التفريط في نقاط مباريات كانت في متناول اليد.