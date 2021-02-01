بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم الأوروجواي

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وقال بيراميدز في بيان رسمي أمس «يمتلك دييجو رولان صاحب الـ27 عاما مسيرة قوية؛ حيث سبق له اللعب في أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليجانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي».وأبدي الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز المهندس ممدوح عيد سعادته بالتعاقد مع صفقة عالمية مثل دييجو رولان، موضحا أنه إضافة قوية لخط هجوم الفريق في المرحلة المقبلة.
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