شكرا لقرائتكم خبر الجولة 16 تشهد 21 هدفا في غياب 4 فرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شهدت الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غزارة أهداف وثلاثة تعادلات، تصدر الشباب جدول الترتيب موقتا، في ظل غياب النصر والهلال بسبب نهائي السوبر الذي أقيم أخيرا، إضافة إلى الفتح والعين.

وسجلت الفرق21 هدفا، فيما لحق فريق العين بالأندية التي أقالت مدربيها لسوء النتائج، واستعان بالإسباني بابلو ماشين.

وواصل الرائد خلال الجولة صحوته وحقق الانتصار الثاني بعد سلسلة عدم الفوز في 9 جولات متتالية، وخسر الاتحاد للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات أمام الاتفاق المنتشي، وتلقت شباكه الهدف الأول هذا الموسم في الشوط الأول.

الفيصلي بدوره استمر في سلسلة عدم الفوز للمرة الثامنة، وهو الأمر الذي لم يحصل للفريق من قبل، بعد أن تعادل هذه المرة مع التعاون سلبيا.

على الجانب الآخر حقق فريق الشباب صدارة الدوري بعد الفوز على أبها بثلاثة أهداف لهدفين وارتقى صدارة الترتيب نقاطا وهجوما بتسجيل مهاجميه الهدف الـ30، فيما خسر ضمك من الرائد بأربعة أهداف لهدفين وتصدر قائمة الفرق تلقيا للبطاقات الحمراء بـ 5 بطاقات.

وسجلت الجولة انتفاضة قدساوية خلال الشوط الثاني عادل من خلالها الوحدة بعد أن تقدم بهدفين، وفي آخر مباريات الجولة، أوقف الباطن مسيرة الأهلي نحو الصدارة بتعادله معه في جدة بهدفين لكل منهما.

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