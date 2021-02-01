الجولة 16 تشهد 21 هدفا في غياب 4 فرق

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وسجلت الفرق21 هدفا، فيما لحق فريق العين بالأندية التي أقالت مدربيها لسوء النتائج، واستعان بالإسباني بابلو ماشين.وواصل الرائد خلال الجولة صحوته وحقق الانتصار الثاني بعد سلسلة عدم الفوز في 9 جولات متتالية، وخسر الاتحاد للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات أمام الاتفاق المنتشي، وتلقت شباكه الهدف الأول هذا الموسم في الشوط الأول.
الفيصلي بدوره استمر في سلسلة عدم الفوز للمرة الثامنة، وهو الأمر الذي لم يحصل للفريق من قبل، بعد أن تعادل هذه المرة مع التعاون سلبيا.
على الجانب الآخر حقق فريق الشباب صدارة الدوري بعد الفوز على أبها بثلاثة أهداف لهدفين وارتقى صدارة الترتيب نقاطا وهجوما بتسجيل مهاجميه الهدف الـ30، فيما خسر ضمك من الرائد بأربعة أهداف لهدفين وتصدر قائمة الفرق تلقيا للبطاقات الحمراء بـ 5 بطاقات.
وسجلت الجولة انتفاضة قدساوية خلال الشوط الثاني عادل من خلالها الوحدة بعد أن تقدم بهدفين، وفي آخر مباريات الجولة، أوقف الباطن مسيرة الأهلي نحو الصدارة بتعادله معه في جدة بهدفين لكل منهما.
الأكثر في الدوري:
- الشباب أكثر الفرق تسجيلا للأهداف 30
- ضمك الأكثر تلقيا للأهداف 31
- الشباب و الأهلي الأكثر فوزا 9 مرات
- ضمك الأكثر خسارة 11 مرة
- الفيصلي الأكثر تعادلا 8 مرات
- ضمك أكثر الفرق تلقيا للبطاقات الحمراء 5
- ماجد الشمراني وفيصل البلوي أكثر الحكام إدارة للمباريات بواقع 13 مرة
- فابيو -الباطن- وستراندبرج -أبها- أكثر اللاعبين تسجيلا بواقع 10 أهداف
- عبدالله الحمدان أكثر من صنع أهدافا بواقع 8
- بانيجا -الشباب- صاحب أكثر عدد تمريرات صحيحة 1158
- سعد بقير أكثر من صنع فرصا 39
- يوسف الجبلي -الباطن- أكثر من لعب عرضيات 104
- مراد باتنا -الفتح- أكثر من صدت تسديداته 15
- أحمد حجازي -الاتحاد-أكثر لاعب شتت الكرة 84
- فليب كيش -الاتفاق- وزيلايا -ضمك- أكثر من سجل ضربات جزاء 6
- أنجوس -التعاون- أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه 7 مرات
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