لوائح فيفا تغيب لوبيز عن بالميراس في المونديال

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس عن قوائم الفرق الستة المشاركة في مونديال الأندية، وقد غاب برينو لوبيز عن قائمة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.وسجل لوبيز هدف الفوز 1 / صفر لبالميراس في شباك سانتوس في نهائي كأس الليبرتادوريس، السبت، في الثواني الأخيرة من المباراة، ورغم دوره البطولي، لن يتمكن من المشاركة في مونديال الأندية.
ولن يسمح للوبيز بالمشاركة نظرا لأنه انضم إلى بالميراس في نوفمبر الماضي، في حين أن سوق الانتقالات كانت قد أغلقت على المستوى الدولي في الخامس من أكتوبر.
وطبقا للوائح الفيفا، فإن لوبيز ليس مؤهلا للمشاركة في البطولة الدولية، علما بأن الفرق البرازيلية كان مسموحا لها بإبرام صفقات على المستوى المحلي خلال تلك الفترة.
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