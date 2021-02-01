إصابات نجوم العالم تضرب أغلى لاعب سعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون أمام قائد المنتخب السعودي الكروي وفريق الهلال سلمان الفرج طريقان لمداواة إصابة الكاحل التي تعرض لها في لقاء فريقه الماضي أمام النصر في نهائي كأس السوبر السعودي، الذي خسره الفريق بثلاثية نظيفة.

ويتمثل الطريقان في خوض اللاعب للعلاج دون تدخل جراحي ويحتاج معه إلى غياب 4 أشهر عن الملاعب الكروية، وهو القرار (المستبعد)، أو التدخل الجراحي وهو (الأقرب)، كما هو معمول به في مثل هذه الإصابات، كما حدث مع نجوم كثر على مستوى العالم، وهو ما سيقرره الأطباء بصورة نهائية في الداخل والخارج، ولا سيما أن إصابة أغلى لاعب سعودي، والذي جدد عقده قبل أسبوعين بـ(40 مليون ريال) لـ4 مواسم مقبلة تعرض بحسب الفحوصات الطبية إلى قطع في أربطة المفصل، وقطع في أربطة الساق للقدم اليمنى، بعد تعرضه لالتواء شديد في المفصل بعد تدخل (عنيف) من محترف النصر البرازيلي بيتروس، والذي يتطلب معه رحلة علاجية خارجية لإجراء العملية الجراحية هناك، ومن ثم تبدأ رحلة التأهيل.

وسبق أن أجرى سلمان الفرج في 2019 عملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض في فرنسا، واحتاج إلى شهرين للعودة للملاعب.

أشهر إصابات الكاحل الحالية:

2020 الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ الألماني، الكندي الدولي ألفونسو ديفيس، تعرض لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن أبعدته عن الملاعب 8 أسابيع.

2020 تعرض نجم تشلسي البلجيكي إيدن هازارد لكسر في الكاحل الأيمن، أبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر، للمرة الثانية بعد إصابة 2017.

2019 إصابة لاعب ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين، غاب فترة عن المباريات بعد أن أصيب في أربطة الكاحل بنهائي مونديال الأندية الأخيرة.

حماية اللاعبين النجوم من الإصابات المتعمدة:

مجلة كيكر الرياضية طالبت في تعليقها على إصابة اللاعب رويس في الدوري الألماني بـ»عقوبة حتى يعود المصاب لعافيته».

الحكم الإيطالي السابق بيرويغي كونيلا اقترح أن يتم إخراج اللاعب المتسبب في الإصابة عن الملعب لحين عودة اللاعب المصاب.

إصابات الأربطة والأوتار تأتي في المرتبة الخامسة من بين إصابات الملاعب المتكررة، والتي تعد أخطرها إصابة القطع في الرباط الصليبي بالركبة.

إصابات الأوتار التي تكون أسفل القدم كـ»وتر أكيلس»، ذلك الوتر علاجه يحتاج لفترة علاجية طويلة، كما أنه يعد من أشهر الإصابات التي تصيب اللاعبين.

بعض اللاعبين الذين أصيبوا بتلك الإصابة لم يعودوا لتألقهم في اللعب مثلما كانوا من قبل، وذلك تأثرا بالإصابة.

أرضية الملعب تشكل 30% من إصابات الالتواء في الكاحل أو الكعب.

درجات الإصابة بالتواء الكاحل:

الدرجة الأولى:

الدرجة الثانية:

الدرجة الثالثة:

كسر قلعي:

يكون فيها الكاحل ملتويا وليس متمزقا، لكن تشعر بثبات به.التواء معتدل مع تمزق جزئي في الأربطة، عادة ما ينتج عنه ألم معتدل والقليل من عدم الاستقرار مع كدمات في جميع مناطق الكاحل.التواء شديد مع عدم استقرار جسيم في المفاصل، واحتمال حدوث تمزق في الرابط وينتج ألم شديد مع تورم كبير.بدلا من شد الرابط يتمزق واحد وأكثر من الأربطة بعيدا عن العظم، مما يؤدي إلى كسر العظم أثناء العملية.

مدة علاج التواء الكاحل: