شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يضم ميتشل نجل بيركامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال واتفورد المنتمي لدوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم الاثنين، إنه تعاقد مع ميتشل بيركامب نجل أسطورة أرسنال دينيس، بعقد مبدئي يمتد ستة أشهر.

وسيسير لاعب الوسط المهاجم (22 عاماً)، الذي كان بلا فريق منذ ترك ألميري سيتي بدوري الدرجة الثانية الهولندي الصيف الماضي، على خطى والده بالانتقال إلى انجلترا.

وحقق دينيس والد ميتشل سبعة ألقاب كبرى خلال 11 عاماً مع أرسنال منها لقب الدوري الانجليزي الممتاز دون أي خسارة في موسم 2003-2004.

وأبلغ ميتشل موقع واتفورد على الإنترنت: عندما كنت أصغر سناً كان من الصعب أن أدخل في مقارنات، ولكنني اعتدت ذلك الآن، التشابه في الاسم فقط، ولديّ أسلوبي في اللعب وأتمنى أن أترك بصمتي الخاصة، والدي مذهل وهو أول مشجع لي دائماً ومن المميز أن يكون أبي وأن أعمل معه على تحسين أدائي.

وأوضح واتفورد أن هناك إمكانية لتمديد عقد ميتشل، إذا قضى فترة ناجحة مع فريق تحت 23 عاماً.