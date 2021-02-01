رابطة المحترفين تشارك في مهرجان الأخوة الإنسانية

أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار إسهام رياضي الإمارات في دعم وتعزيز مهرجان الأخوة الإنسانية والذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير الجاري، قامت لجنة دوري المحترفين بتسمية الجولة 15 من دوري الخليج العربي بجولة الأخوة الإنسانية، حيث يرتدي لاعبو فرق الدوري والطواقم التحكيمية والطواقم الإدارية للفرق شعارات مهرجان الأخوة الإنسانية عند نزولهم إلى ملاعب المباريات يومي الرابع والخامس من فبراير الجاري، كما يسهم نجوم الفرق المختلفة في الترويج للمهرجان من خلال حساباتهم على المواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصل رسالة المهرجان إلى فئات المجتمع الإماراتي الذين يتابعون مباريات البطولة.

كذلك ستقوم الأندية المشاركة بالبطولة بنشر شعارات المهرجان وألوانه خلال مباريات الفرق بالجولة 15من دوري الخليج العربي لكرة القدم للترويج لقيم المهرجان وتعريف جمهور الرياضة واللاعبين والقائمين على الأندية بقيم الأخوة الإنسانية وأنشطة المهرجان.

وعبر عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عن اعتزازه بالمشاركة مع وزارة التسامح والتعايش واللجنة العليا للأخوة الإنسانية في الاحتفاء بالإخوة الإنسانية من خلال تنظيمهما مهرجان كبير يشارك به الجميع، مؤكدا أن المشاركة لن تتوقف عند تسمية الجولة 15 من الدوري بجولة الأخوة الإنسانية، ولكنها تتعدى ذلك إلى مشاركة الرياضيين في الترويج للمهرجان من خلال المباريات التي تخوضها الفرق بوجود شعارات المهرجان وألوانه على اللوحات داخل الاستادات حتى لا تصل الرسالة إلى اللاعبين فقط وإنما إلى الجمهور أيضاً.

وأشاد بالجهود المقدرة التي يقوم بها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش لإعلاء قيم الأخوة الإنسانية والتعايش والحوار بين الجميع داخل المجتمع الإماراتي وعلى المستوى الدولي، وهي جهود تتكامل معها الرياضة بمختلف ألعابها ومجالاتها ، حيث تركز على تعزيز القيم، وهو ما يعرف بالروح الرياضية.

من جانبها ثمنت عفراء الصابري المدير العام في مكتب وزير التسامح والتعايش مشاركة الرياضة في دعم المهرجان، وقالت: "إننا نفخر بمشاركة رياضيي الإمارات ممثلين بنجوم كرة القدم المشاركين في دوري الخليج العربي في مهرجان الأخوة الإنسانية، ليس فقط لقيمتهم وجماهيريتهم في المجتمع، ولكن باعتبارهم قدوة للأجيال في الالتزام والأخلاق الرياضية"، وأكدت الصابري أن تفاعل نجوم الكرة الحاليين سيكون له أثر إيجابي على الجميع لما فيه من لمسة إنسانية راقية وتعارف بين الجميع وهذا من أهم أهداف المهرجان.