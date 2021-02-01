صلاح يزلزل الصحف الإنجليزية بعد إسقاط وست هام و تخطي حاجز الـ20 هدفا في الموسم ويحقق ما لم يحدث منذ عام 1985

الشارقة - اميمة ياسر -

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي بفضل النجم المصري محمد صلاح.

ارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون في الدوري يوم الأربعاء.

وزار صلاح شباك وست هام مرتين في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 21.

أهداف صلاح جعلته أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 4 مواسم متتالية في كل المسابقات منذ إيان راش أسطورة الفريق.

سجل محمد صلاح في مرمى وست هام ليقترب من رقم إيان راش أسطورة ليفربول.

لكن راش سجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 6 مواسم.

وسجل إيان راش 26 هدفا في موسم 1981-1982 و31 هدفا في موسم 1982-193 و47 هدفا في موسم 1983-1984 و26 هدفا في موسم 1984-1985 و27 هدفا موسم 1985-1986 و33 هدفا في موسم 1986-1987.

أما صلاح فسجل 44 هدفا في موسم 2017-2018 و27 هدفا في موسم 2018-2019 و23 هدفا في موسم 2019-2020 و21 هدفا حتى الآن في موسم 2020-2021.

ويتصدر صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 15 هدفا.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 21 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 3-1، وسجل هدفين رائعين.

تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية



عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول.

مترو: لحظة سحر

صلاح المذهل يلمع في عودة ليفربول لمستواه المخيف

تليجراف: عرض صلاح الخارق يعيد ليفربول لسباق اللقب

جارديان: فرحة مزدوجة لليفربول

كلوب يتغنى بليفربول الذي لا يقهر.. ويقترب من ضم مدافع جديد

مترو: صلاح بعيد عن مستواه؟ انتظر دقيقة.. إنه لاعب عالمي

أي سبورت: تسديدات صلاح أسقطت وست هام

ذا تايمز: ليفربول يتحرك لضم مدافعين

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفا، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدأ استفاقة منتظرة بعدما عاش الفريق فترة صعبة في شهر يناير المنصرم.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون في الدوري يوم الأربعاء.