في مقابلة مع موقع «فيفا».. حسين الشحات يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ.. والشناوي يحلم بلقب المونديال ومقارعة «نوير»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات، عن رغبته في مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، في البطولة المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، على غرار زميله محمد الشناوي الذي يريد مقارعة الكبار.

وسيلتقي الأهلي في الدور الثاني مع الدحيل القطري المضيف، والفائز بينهما يلاقي في نصف النهائي الاثنين المقبل، نادي بايرن ميونخ، بطل أوروبا.

وقال الشحات، في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "تركيزنا كبير على المباراة الأولى ونأمل أن نفوز بها. بالطبع بايرن ميونخ فريق قوي ولديه العديد من النجوم. أحب أن أقابل توماس مولر فأنا معجب به كثيراً وأحب أسلوب لعبه".

وأضاف الشحات: "الدحيل فريق قوي ولديه لاعبون جيدون. نحن نستعد جيدا لهم لأننا نحترمهم وأنا متأكد من أنهم يحترموننا أيضا. سيلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم وفي بلدهم. لقد أعددنا لهم بشكل جيد للغاية، ونعرف جميع اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم. الجهاز الفني واللاعبون يعرفون ما يمكن توقعه. آمل أن نتمكن من هزيمتهم والمضي قدما".

أما حارس الفريق، محمد الشناوي، صرح للموقع ذاته بأن "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نتخطى المباراة الأولى أمام الدحيل لأنها لن تكون مواجهة سهلة".

وتمنى الشناوي (33 عاما)، الوقوف في وجه حارس نادي بايرن ميونخ، العملاق مانويل نوير، قائلاً: "بالنسبة لي كمحمد الشناوي سيكون هدفي هو اللقاء بمانويل نوير، وهو الأمر الذي أتمنى حدوثه".

وأضاف الشناوي: "بالنسبة لي طموحي هو أن نفوز باللقب، وهو الأمر الذي يعني أننا يجب أن نكون مثل قلب رجل واحد وأن نتكاتف سويا من أجل أن نكون أبطالاً للعالم".

ويسعى الأهلي، صاحب المركز الثالث بنسخة عام 2006، لأن يصبح أول ناد عربي وإفريقي يحرز لقب مونديال الأندية.