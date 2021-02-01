شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلي إلى ملعب التدريب لخوض ثالث مران استعدادا للدحيل القطري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوص نجوم الأهلي المران الثالث للفريق، مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.

ووصل لاعبو المارد الأحمر إلى ملعب التدريب، منذ قليل، بعد إجراء مسحة طبية جديدة ظهر اليوم فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لفيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني أمس، الأحد على ملعب الجامعة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات الكرة.

ويستهل الأهلى منافساته فى البطولة العالمية بمواجهة الدحيل القطرى الخميس المقبل، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائى البطولة العالمية التى يشارك فيها الأهلى للمرة السادسة فى التاريخ.



بعثة الأهلي

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى المونديال 23 لاعباً، حسب تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفى – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – سعد سمير – أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هانى – على معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدى فتحى – أكرم توفيق.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدى قفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا.

وخرج من قائمة الأهلى فى مونديال الأندية رامى ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فينة، ووليد سليمان وناصر ماهر للإصابة، فيما يمكن للأهلى استبدال أى لاعب قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة على أن تكون هناك ضرورة قصوى لاستبعاد لاعب كالإصابة الصعبة مثلاً.

وسافرالأهلى إلى قطر الجمعة الماضى ويتدرب الفريق يومياً إستعداداً لمواجهة الدحيل، كما إصطحب مسئولو النادى الثنائى محمود وحيد ووليد سليمان ضمن البعثة فيما تخلّف رامى ربيعة واستمر فى القاهرة.



صول نجوم الأهلي لملعب المران



لاعبو الأهلي



نجوم الأهلي



