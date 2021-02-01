شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واحكم.. هل مروان حمدى قادر على تعويض رحيل مصطفى محمد فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المقاصة مقابل 13 مليون جنيه للنادي الفيومي، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.

وأنهى مسئولو الناديين الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة 15 مليون لبيع مروان حمدى، بينما يرغب الزمالك في دفع 10 ملايين جنيه فقط، أو دفع مبلغ مالي بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة.

ويعد مروان حمدى من المهاجمين الذين يستطيعون التعامل داخل منطقة الجزاء بشكل مميز جدا، حيث يتميز بالسرعة والقوة الجسمانية وإجادته ضربات الرأس بشكل مميز، ما ساهم فى تسجيله 4 أهداف مع مصر المقاصة هذا الموسم خلال 7 مباريات فقط لعبها مع الفريق الفيومى، مما يمنحه القدرة على التألق مع أبناء ميت عقبة.

وكان أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، رشح الغانى كوامى أوبوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد متابعة أكثر من 15 لاعبا أجنبيا، أبرزهم كوامى أوبوكو، لاسيما وأن وكيل اللاعب موجود حاليًا فى مصر ما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد أوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجارى.