شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب الدين أحمد ينضم إلى نادي زد بعد رحلة احتراف بالدوري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شهاب الدين أحمد، لاعب النادي الأهلي السابق، انضمامه إلى فريق زد بدوري القسم الثاني، بعد رحلة احتراف في الدوري السعودي، ونشر شهاب صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من انضمامه إلى فريق زد وعلق قائلا، "كل الشكر للجهاز الفني والإداري المحترم، والإدارة المحترمة، منظومة محترفة، أسأل الله التوفيق".



شهاب الدين أحمد (1)



شهاب الدين أحمد (2)

ومثل لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا أندية الأهلي وطلائع الجيش وبتروجت والإنتاج الحربي والأسيوطي والبكرية السعودي، قبل أن يرحل عن الأخير وينتقل إلى التقدم السعودي.

ولعب شهاب الدين أحمد في قطاع ناشئي النادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول موسم "2009 - 2010"، قبل أن يرحل ويخوض تجارب في أندية أخرى بالدوري المصري على رأسها طلائع الجيش، وبتروجت، والإنتاج الحربي، وبيراميدز .

وخاض شهاب الدين أحمد 126 مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز بمختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، كما خاض 9 مباريات بمسابقة كأس مصر سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع آخر، فيما شارك بمباراة وحيدة مع النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت عام 2013.

اللقطة الأبرز في مسيرة شهاب كانت عندما ساعد الاهلي في تعويض خسارته أمام الاتحاد الليبى بدورالـ16 من دورى أبطال أفريقيا ، مايو 2010 ، باستاد القاهرة ، فى المباراة المؤهلة لدور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الأهلى بهدفين دون رد ، وشهدت مباراة العودة إحراز عماد متعب ومحمد فضل هدفى اللقاء، ليحرز بعدها شهاب الدين أحمد لاعب الفريق الأحمر ، هدفا صاروخيا فى مرمى الفريق الليبى ، بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليصبح رصيد الأهلى 3 أهداف ، معلنا تأهل الأهلى إلى دور المجموعات .